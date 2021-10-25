Deniz Seki geri sayıma başladı

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Uzun bir aranın ardından yeni bir şarkı ile sevenleriyle buluşmanın heyecanını yaşayan Deniz Seki, yeni şarkısı için stüdyoya girdi.

Seki, sözü ve müziği Ayla Çelik imzalı yeni single'ının düzenlemesi için yıllar sonra tekrar Murat Yeter ile bir araya geldi.

Şarkısının okumasını geçen hafta gerçekleştiren sanatçının vokal koçluğunu ise küçük kardeşi Serkan Seki yaptı.

Deniz Seki, önümüzdeki ay müzikseverlerle buluşacak yeni şarkısının klibi için Kemal Başbuğ’un kamerasının karşısına geçecek.