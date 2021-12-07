"İSMİNİ YAZMASAYDINIZ SİZİ TANIYAMAZDIM"

Seki, paylaştığı bu fotoğrafla da sosyal medyada gündem olmuştu. Sosyal medya kullanıcıları Deniz Seki'nin gönderisine, "Jennifer Lopez'e ne kadar çok benzemişsiniz.", "Sanki başka biri..." ve "İsminizi yazmasanız sizi tanıyamazdım." şeklinde yorumlar yapmıştı.