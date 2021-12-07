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Deniz Seki'ye takipçilerinden: Seni tanıyamıyoruz!

Son dönemde verdiği kilolarla büyük değişim geçiren şarkıcı Deniz Seki, paylaştığı fotoğrafla yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Seki'yi gören takipçileri, "Seni tanıyamıyorum", "Bambaşka biri olmuşsun" ve "Neden aynadaki daha kilolu?" yorumlarını yaptı

07.12.2021 - 12:27 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Şarkıcı Deniz Seki, mart ayında ayrıldığı iş insanı sevgilisi İrfan Özçelik ile altı ay önce barıştı. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle nikah masasına oturamadıklarını dile getiren çiftten Seki, son paylaşımıyla yine şaşırttı.

  • "BİZ SAHNEYE BAŞLADIK BİLE..."

    Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan ünlü şarkıcı, konser öncesi kuliste verdiği pozunu, "Biz sahneye başladık bile..." notuyla Instagram hesabından yayınladı. 2,5 ayda 22 kilo vererek, 36 bedene düşen Deniz Seki'nin değişimi takipçilerini şaşırttı.

  • "NEDEN AYNADAKİ DAHA KİLOLU?"

    Bir hayli neşeli olduğu görülen 51 yaşındaki Seki'yi tanımakta zorluk çeken takipçileri, "Bambaşka biri olmuşsun." şeklinde yorumlarda bulundu. Gönderilerine photoshop uyguladığını ileri süren bazı kullanıcılar ise ünlü şarkıcıya, "Neden aynadaki daha kilolu?" sorusunu yöneltti.

    Deniz Seki ise gelen yorumlar karşısında sessizliğini korudu.

  • "İSMİNİ YAZMASAYDINIZ SİZİ TANIYAMAZDIM"

    Seki, paylaştığı bu fotoğrafla da sosyal medyada gündem olmuştu. Sosyal medya kullanıcıları Deniz Seki'nin gönderisine, "Jennifer Lopez'e ne kadar çok benzemişsiniz.", "Sanki başka biri..." ve "İsminizi yazmasanız sizi tanıyamazdım." şeklinde yorumlar yapmıştı.

  • ALAY KONUSU OLDU

    Öte yandan haziran ayında sevgilisiyle birlikte Ege koylarında mavi turan çıkan Seki, tekne pozunu sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Deniz Seki, fotoğrafına uyguladığı photoshopu abartınca takipçilerinin diline düşmüştü. Bacağını yamulttuğu görülen şarkıcı, sosyal medyada alay konusu olmuştu. Seki'nin gönderisindeki yorumları sınırlandırdığı ise dikkatlerden kaçmamıştı.

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