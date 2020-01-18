Deniz Seki, Facebook hesabından yaptığı açıklamda şu ifadeleri kullandı:

Dünyanın en güçlü, en asil, en güzel kadınlarından biri benim. Niye kendimi böyle övüyorum biliyor musunuz? Siz beni yere yatırıp çirkinleştirdiğiniz için. Asla böyle bir şeye boyun eğmeyeceğim. Hiçbir şey olmasa kalbim güzel.