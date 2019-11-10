Şarkıcı Deniz Seki, Sezen Aksu şarkılarını seslendireceği yeni konser serisi projesiyle önümüzdeki günlerde yine kendinden söz ettirecek. Ünlü şarkıcının, Türkiye’nin pek çok ilinde hayranlarıyla buluşacağı yeni projesinin adı ise, "Biraz Sezen, biraz ben Deniz Seki" oldu.

"BİRAZ SEZEN, BİRAZ BEN DENİZ SEKİ"

Şarkıcı Deniz Seki, sürpriz ve yeni bir konser serisine başladığını önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Seki'nin sosyal medyada beğeni alan konser serisinin adı, "Biraz Sezen, biraz ben Deniz Seki..." oldu.

Müzik kariyerinde hep dirsek temasında olduğu ve “Sezen Aksu’nun uğuru bende başka…” diyen Deniz Seki, yeni konser serisinde müzikseverlerin kalbine dokunan ve sahnede söylemekten zevk aldığı Sezen Aksu imzalı şarkıları şarkıların yanı sıra, sözü müziği kendisine ait olan şarkılardan oluşan özel bir repertuvar ile sahne alacak.

Kendi şarkılarını yazıp besteleyen ve yorumlayan, kendilerinin dışında sanatçı dostlarıyla da şarkılarını paylaşan Deniz Seki ve Sezen Aksu’yu şarkılarda bir araya getiren proje sadece bir konser serisi olarak kalmayacak.

"SEZEN AKSU BENİM İÇİN HALK OZANIDIR"

Konsere gelen herkese, "Unutmak istedikleri, unuttuklarını sandıkları, söylemek isteyip söyleyemedikleri aşka dair ne varsa hep bir ağızdan beraberce şarkı söyleyerek haykırıyor olacağız" cümleleriyle seslenen Deniz Seki, usta isim Sezen Aksu için ise, "Benim için halk ozanıdır kendisi. Her müzisyenin hayatına dokunmuştur, yol göstermiştir onun şarkıları. Biraz Sezen, biraz ben Deniz Seki projesi de ona bir küçük teşekkürüm olsun" ifadelerini kullandı.