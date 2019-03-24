"BU KADAR ACIMASIZ OLMAYIN"

Yapılan haberleri, yazılan yorumları böyle okuyorum yemin ederim. Burada mümkün olduğunca sanatın her dalıyla ilgili paylaşım yapıp üzerine konuşuyoruz. Sevgili Gülşah Saraçoğlu'nun bu elbisesinde de çok büyük bir işçilik var ve bu da bir sanat. Takdir edersiniz ki sahneye çıplak çıkacak kadar şuursuz bir kadın değilim. İçinde ki astarı görmüyor olamazsınız. Çok kırıcı yorumlarınız var. Lütfen bu kadar acımasız olmayın.