Pandemi döneminde değiştiğini söyleyen şarkıcı, "Ruhani olarak her şeyimle çok değiştim. Şeyda Coşkun ile bugün çalışmaya başladım, çok mutluyum. İnşallah her şey benim için iyi olacak. Siz de benim için dua edin" ifadelerini kullandı.