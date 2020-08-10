Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberlerine göre; Sanatçı Deniz Seki, önceki akşam Bodrum Tilkici Koyu'ndaki bir restoranda sahneye çıktı.
Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Seki, "Bugün çok enteresan bir gün, heyecandan dizlerim titriyor. En son altı ay önce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sahneye almışım. Bugün de 8 Ağustos 2020. Sekiz benim uğurlu rakamım. O yüzden benim için bugün çok kıymetli" dedi.
Konsere gelirken Manisa Soma yolunda aracının bozulduğunu söyleyen Seki, "Çekicinin üzerinde Bodrum'a geldim. Sekiz saatlik yol, on üç saat sürdü" sözleriyle şanssız bir olay yaşadığını dile getirdi.
Pandemi döneminde değiştiğini söyleyen şarkıcı, "Ruhani olarak her şeyimle çok değiştim. Şeyda Coşkun ile bugün çalışmaya başladım, çok mutluyum. İnşallah her şey benim için iyi olacak. Siz de benim için dua edin" ifadelerini kullandı.
Sevenlerinin karşısına maske ilen çıkan Deniz Seki, Tolga Çam imzalı mini elbisesiyle büyüledi. Programına "İyisin Tabi" şarkısıyla başlayan Seki, kendi parçalarının yanı sıra repertuvarında Sezen Aksu, Ahmet Kaya ve Yıldız Tilbe gibi birçok sanatçının eserine de yer verdi.
Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Seki, programını "Masal" şarkısıyla noktalayarak, alkışlar eşliğinde sahneden indi.
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