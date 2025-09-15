Deniz Seki, ölümcül hastalık iddialarını yalanladı

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, son günlerde gündeme gelen 'ölümcül bir hastalığa yakalandı' iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla cevap verdi. Çıkan haberleri yalanlayan şarkıcı, Covid-19 geçirdiğini ve atlattığını açıkladı.

Seki, paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Sevgili dostlarım ve değerli basın mensupları, son günlerde hakkımda çıkan ‘ölümcül bir hastalığa yakalandı’ haberleri tamamen asılsızdır. Böyle bir şey söz konusu değildir. Doğru olan şudur: Kısa bir süre önce Covid-19 geçirdim. Çok şükür ki atlattım, testim negatif çıktı ve sağlığım yerinde. Haberlerin geç düşmesi, yanlış yorumlara ve farklı söylemlere neden olmuş olabilir.

Bu süreçte yanımda olan, iyi dileklerini ileten tüm dostlarıma ve konuyu hassasiyetle takip eden basın mensuplarına gönülden teşekkür ederim. İlginizi ve sevginizi hissetmek bana güç verdi."

Fotoğraflar: Instagram