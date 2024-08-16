Deniz Seki'nin anne özlemi: Yokluğunda her şey eksik
Geçtiğimiz yıl anne acısı yaşayan Deniz Seki, Güler Seki'yi duygusal bir mesaj ile andı; "Canım annem... Yokluğunda her şey eksik, her şey yarım..."
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Deniz Seki, 2023'ün Eylül ayında annesi Güler Seki'nin acısıyla sarsılmıştı.
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Annesinin yokluğuna alışamayan ve zaman zaman yaptığı paylaşımlarla annesine duyduğu özlemi dile getiren Deniz Seki, Güler Seki'nin anısına duygusal bir mesaj yayımladı.
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"SENİNLE GÜÇLENDİM"
Yıllar önce Güler Seki ile çektirdiği bu fotoğrafı yayımlayan Deniz Seki, annesine duyduğu özlemi şu sözlerle dile getirdi: Canım annem... Yokluğunda her şey eksik, her şey yarım... Senin sevginle büyüdüm, seninle güçlendim. Şimdi senin sesini duymak, elini tutmak o kadar uzak ki... Ama biliyorum, her zaman yanımda olacaksın. Seninle olan anılarım hep kalbimde, seni çok ama çok özlüyorum. Ruhun şad olsun, anneciğim. Alnımda da senin kırmızı rujun.
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