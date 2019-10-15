Daha önce beynindeki sorun nedeniyle 4 kez ameliyat olan Güler Seki, bu sabah yineden rahatsızlandı. Hemen hastaneye kaldırılan Seki tedavi altına alındı.

Deniz Seki, annesi için sosyal medya hesabından bu sözlerle dua istedi:

Canım annem için bol dua edin lütfen. Siz sevenlerimin duasına ihtiyacım var!