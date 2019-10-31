Deniz Seki: Bugüne kadar yaşadıklarımın kısa ve net özeti - Magazin haberleri

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; şarkıcı Deniz Seki, son albümünde yeniden yorumladığı Ahmet Kaya’nın çok sevilen şarkısı "Nereden Bileceksiniz?" için geçtiğimiz günlerde kamera karşısına geçti.

Sözleri Yusuf Hayaloğlu'na, müziği Ahmet Kaya’ya ait olan "Nereden Bileceksiniz?" için "En kıymetli şarkılardan biri" yorumunda bulunan Deniz Seki’nin klip çekimi Erkan Nas yönetiminde ve İstanbul sokaklarında gerçekleşti.

Ünlü şarkıcının sevenleri, kliple buluşmak için gün sayıyor.



