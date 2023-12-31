Deniz Seki: Benim için hüzünlü bir yıldı

"Sizin hayatınızı kimin oynamasını istersiniz?" sorusunu da "Bilmiyorum hiç düşünmedim bunu, zor bir soru ama düşüneceğim" şeklinde cevapladı. Şarkıcı daha sonra Gazetecilere, "Sizce benim hayatımı kim oynayabilir?" şeklinde soru yöneltmesi üzerine "Deniz Çakır, oynayabilir mi?" cevabını duyunca, "Bayılırım. Çok iyi bir oyuncu hem çok sevdiğim bir dostum, arkadaşım hem de adaşım" sözleriyle karşılık verdi.