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        Haberler Magazin Deniz Seki: Benim için hüzünlü bir yıldı - Magazin haberleri

        Deniz Seki: Benim için hüzünlü bir yıldı

        Kıbrıs'ta sevenleriyle bir araya gelen Deniz Seki, yıl son günü için duygularını dile getirdi. Eylül 2023'te annesi Güler Seki'yi kaybeden Seki, "Benim için çok hüzünlü bir yıldı. Annemizi kaybettik biliyorsunuz. Yeni yıla ilk defa annesiz gireceğim o yüzden biraz buruğum. Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha devirdik" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2023 - 17:49 Güncelleme: 31.12.2023 - 17:49
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        • 1

          Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Deniz Seki, Kıbrıs'ta sevenleriyle bir araya geldi. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Seki, yılın son günü için duygularını dile getirdi. Eylül 2023'te annesi Güler Seki'yi kaybeden şarkıcı, "Benim için çok hüzünlü bir yıldı. Annemizi kaybettik biliyorsunuz. Yeni yıla ilk defa annesiz gireceğim o yüzden biraz buruğum. Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha devirdik" ifadelerini kullandı.

        • 2

          Ayrıca yeni şarkı çıkaracağını söyleyen Deniz Seki, "Onun haricinde best of bir albüm yapacağım. Bir sürü projemiz var" şeklinde konuştu.

          Deniz Seki, ardından gazetecilerin "Birçok ünlü ismin biyografi filmi yapılıyor, size böyle bir teklif geldi mi?" şeklindeki sorusuna "Muhakkak bir belgeselim olur ama ben ölünce yapsalar. Hayattayken yapmasınlar. Ben hayattayken belgeselimi izlemek istemem" yanıtını verdi.

        • 3

          "Sizin hayatınızı kimin oynamasını istersiniz?" sorusunu da "Bilmiyorum hiç düşünmedim bunu, zor bir soru ama düşüneceğim" şeklinde cevapladı. Şarkıcı daha sonra Gazetecilere, "Sizce benim hayatımı kim oynayabilir?" şeklinde soru yöneltmesi üzerine "Deniz Çakır, oynayabilir mi?" cevabını duyunca, "Bayılırım. Çok iyi bir oyuncu hem çok sevdiğim bir dostum, arkadaşım hem de adaşım" sözleriyle karşılık verdi.

        • 4

          "ATATÜRK BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

          Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa ertelenmiş, Galatasaray ve Fenerbahçe, Atatürk görseli taşıyan tişörtlerin giyilmesine izin verilmemesi üzerine maça çıkmama ve Türkiye'ye dönme kararı almıştı. Konuyla ilgili sorulara da yanıt veren Deniz Seki, "Atatürk bizim kırmızı çizgimizdir. Fenerbahçe ve Galatasaray'ı tebrik edip alkışlıyorum. Yakışanı yaptılar" diye konuştu.

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