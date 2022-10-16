"BABASIZ BİR KIZ KÖKÜNDEN SÖKÜLEN ÇINARA BENZER"

Babasının yokluğunun kendisinde neler hissettirdiğini aktaran 52 yaşındaki şarkıcı, "Babasız bir kız çocuğu, kökünden sökülen bir koca çınar ağacına benzer ya da arkasında dağ olmayan çöl ve susuz bir kuma ama Rabbim yardım eder ve o kız çocuğu serap bulur. Bir de koca çınar ağacını yeniden dikip gölgesinde oturur geride kalan canlarıyla... Canım babacığımın ölüm yıl dönümü. Mekanın Cennet olsun yakışıklım, seni çok seviyoruz İrfan Seki" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: DHA, Instagram.