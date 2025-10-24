Habertürk
        Deniz seferlerine fırtına engeli | Son dakika haberleri

        İstanbul'da beklenen yağış nedeniyle bazı deniz seferleri iptal edildi

        Fırtına ve sağanak uyarısının ardından İstanbul Deniz Otobüsleri'nin bazı seferleri iptal edildi

        Giriş: 24.10.2025 - 17:32 Güncelleme: 24.10.2025 - 17:32
        Deniz seferlerine fırtına engeli
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul ve bazı iller için fırtına ve sağanak uyarısı yaptı. İstanbul için 'sarı kod' verilirken İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri de olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

        DHA'da yer alan habere göre bugün ve yarın için iptal olan seferler şöyle; Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa 17.35, Bostancı-Yenikapı-Çınarcık-Esenköy 18.00, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa 18.15, Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 18:30, Bostancı-Yenikapı-Marmara-Avşa 18.30, Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 19.00, yarın için iptaller ise Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30, Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 08.30.

