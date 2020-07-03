Sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Satar, "2010 yılında TRT’de ilk ekrana çıktığımda üniversite 2.sınıftaydım. Hep TRT’de çalıştım. Çok sevdim, çok emek verdim. Bugün kendi isteğimle veda ettim. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim." İfadelerini kullanarak vedasını duyurdu. İşte Deniz Satar'ın kısaca hayatı...
DENİZ SATAR KİMDİR?
Satar, 1987 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı ve ardından Konya Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden 2012 yılında mezun oldu.
Liseden mezun olduktan sonra İzmir'deki Kordon Tv'de canlı müzik programı sundu. Konya'da okuduğu yıllarda Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin uygulama birimi olan ve aynı zamanda yerel yayın yapan Üntv'de canlı haber programı hazırlayıp sundu. Konya'nın ulusal televizyon kanalı Kontv spor servisinde staj yaptığı dönemde Konya Tenis ve Dağcılık kulübünün spor dergisi Konkort'ta köşe yazarlığı yaptı. 2008 yılındaki staj dönem, Tv8 haber merkezi, Digitürk içerik/ kreatif gibi departmanlarla devam etti. 2010 yılında TRT Müzik kanalında 'Şenlik Ateşi' adında festival gezi programı ile ekrana geldi. Mezun olacağı yıl yurtdışında 6 aylık dil eğitimi aldı.
Mezun olduktan sonra Deniz Satar, 2012 yılında TRT spor kanalında hafta içi her sabah yayınlanan "İlk Baskı" adlı programı sundu. 2013 yılından itibaren Fanatik Gazetesi'nde editör ve Web Tv spikeri olarak görev yaptı. Hafta sonları TRT Spor ekranlarında yayınlanan 'Spor Keyfi'ni sundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!