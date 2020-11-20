Güney Kore, Çin Halk Cumhuriyeti ve Japonya ocak-ekim döneminde en fazla deniz salyangozu ihracatı yapılan ülkeler oldu
Türkiye, deniz salyangozu ihracatından yılın 10 ayında yaklaşık 12 milyon dolar gelir elde etti.
AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Ocak-Ekim 2020 döneminde 6 ülkeye 1740 ton deniz salyangozu satıldı. Bu ihracattan 11 milyon 815 bin 948 dolar kazanç sağlandı.
Söz konusu dönemde Güney Kore, Çin Halk Cumhuriyeti ve Japonya en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu.
Güney Kore'ye 7 milyon 641 bin 611, Çin Halk Cumhuriyeti'ne 1 milyon 446 bin 965 ve Japonya'ya da 1 milyon 440 bin 433 dolarlık deniz salyangozu ihracatı yapıldı.
Bunun dışında deniz salyangozu ihraç edilen ülkeler Tayvan, ABD ve Vietnam oldu.
DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, deniz salyangozunun iç piyasada hiçbir şekilde tüketiminin olmadığını söyledi.
Gürdoğan, deniz salyangozunun, Güney Kore başta olmak üzere Uzak Doğu ülkelerinde tercih edildiğini belirterek, yılın 10 ayında, geçen senenin aynı döneminde ihracat yapılmayan Vietnam'a da deniz salyangozu satıldığını kaydetti.
Gürdoğan, deniz mahsullerine zarar vermemesi ve ekolojik dengenin korunması açısından düzenli şekilde avlanması gereken deniz salyangozunun avcılığının, balık avı politikası ile aynı yasa kapsamında olmasının firmaların mağduriyetine yol açtığını savundu.
İhracatçıların istenilen süreklilikte firmalara ürün sunamadıklarını ifade eden Gürdoğan, bundan dolayı da deniz salyangozu avcılığının daha serbest kurallar çerçevesinde düzenlenmesi gerektiğini söyledi.
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