Deniz Poyraz defnedildi

HDP’ye yönelik saldırıda katledilen Deniz Poyraz’ın cenazesi, Kadifekale Camii'de binlerce kişinin katıldığı törenle uğurlandı.

İzmir’de HDP'ye yönelik saldırıda öldürülen Deniz Poyraz’ın ailesi, yakınları ve partililer, cenazeyi almak üzere Konak ilçede bulunan Tepecik Mahallesi’ndeki Mezarlıklar Müdürlüğü’ne geldi. Ailesi, Poyraz’ın tabutunun başında ağıtlar yaktı.

POLİS YOĞUN ÖNLEM ALDI

Öte yandan polis ekipleri, cenazede herhangi bir provokasyon meydana gelmemesi için önceden yoğun güvenlik önlemleri aldı. Cami çevresinde bulunan bazı yolları trafiğe kapatan güvenlik güçleri, cenazeye katılanlara üst araması yaparak camiye aldı. Cenaze töreninde kısa süreli gerginlik yaşandı. Kılınan cenaze namazının ardından Deniz Poyraz'ın cenazesi Yeni Buca Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın yanı sıra CHP'li ve HDP'li milletvekilleri ile CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve HDP'liler katıldı.

Öte yandan, emniyetteki işlemleri tamamlanan Onur Gencer, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Onur Gencer tutuklandı.