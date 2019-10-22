Ankara’dan sonra Londra'da anaokulu açacağından söz edilen Sürmeli, poz isteyen gazetecilere, "Makyajsızım ama ihtiyacım var mı?" diyerek espri yaptı.

Her yıl tartışmalara neden Miss Turkey yarışması finalistleri hakkında yorum yapan eski tescilli güzel, "Estetikli yarışmacılardan Türkiye güzeli olamaz, olmayanlara haksızlık oluyor" dedi.