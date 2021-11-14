Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen Moto3 Dünya Şampiyonası yarışları, 4 kilometre uzunluğa sahip Ricardo Tormo Pisti'nde düzenlendi.

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde Moto3 sınıfında Türkiye'yi temsil eden ve Red Bull KTM Tech3 adına yarışan milli sporcu, sezonun son ayak yarışını 5. sırada tamamladı.

Milli motosikletçi Deniz Öncü, sezonu böylece 95 puanla 11. sırada bitirmiş oldu.