New York'ta Türk melodileri

Ünlü model Deniz Miyas New York City Açık Kültür Programı kapsamında, tek Türk müzik grubu olarak konser veren New York Atatürk Korosu, "Manhattan'da Türk Melodileri" adlı konserle müzik severleri buluşturdu.

Mehmet Sutopal'ın müzik direktörlüğünü yaptığı konserde, koro Balkanlar'dan Akdeniz'e kadar Türk kültürünün farklı renklerini barındıran şarkılar seslendirildi. New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'ün de katıldığı konsere büyük ilgi gösterildi. New Yorklular, danslarla koroya eşlik etti.