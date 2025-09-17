Habertürk
        Deniz Kuvvetlerinde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı | SON DAKİKA HABER

        Deniz Kuvvetlerinde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı!

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na sızan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin yönelik soruşturmada 1'i görevde, 9'u ihraç edilmiş toplam 10 subay ve astsubayın Ankara merkezli 3 ilde gözaltına alındığını açıkladı

        Giriş: 17.09.2025 - 08:28 Güncelleme: 17.09.2025 - 08:28
        Deniz Kuvvetlerinde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı!
        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada şöyle denildi: "Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığına sızan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen, ayrıca yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt mensupları olduklarına dair ifadeler bulunan; 1’i görevde, 9’u daha önce ihraç edilmiş/ilişiği kesilmiş olmak üzere toplam 10 subay/astsubay şüphelinin, Ankara merkezli 3 ilde 17.09.2025 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir.

        Şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmış olup Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir."

        #fetö operasyonu
        #Son dakika haberler
