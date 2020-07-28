Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Bodrum Deniz Müzesi'ne bağış

Bodrum'daki müzeye bağışlanan Turgut Reis Zırhlısı, TCG Bodrum, TCG Burgazada model gemileri ile Turgut Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa tablo röprodüksiyonları yerini aldı.
Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu, düzenlediği toplantıda, müzedeki koleksiyonun kişi, kurum ve kuruşların destekleriyle geliştiğini söyledi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının, mavi vatanı sevdirme ve yaygınlaştırma stratejileri dahilinde koleksiyona katkı yaptığını anlatan Cambazoğlu, "Üç model gemi, modelciler tarafından müzemiz için özel olarak yapıldı. Bunun dışında iki röprodüksiyon tablo da bize özel İstanbul Deniz Müzesi'nden geldi." dedi.
Müzeyi ziyaret eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise müzenin turizme büyük katkı sağladığı, denizcilik tarihi açısından da önemli olduğunu vurgulayan Aras, TCG Burgazada'nın MİLGEM projesiyle üretilen gemilerden biri olduğunu anlattı.
Bodrum Deniz müzesinde, model tekneler, dalış malzemeleri, süngerler, deniz kabukları, ilçede yetişen denizcilerin hikayelerinin anlatıldığı yazılar ve fotoğraflarının yer aldığı panolar ile "Halikarnas Balıkçısı" mahlaslı gazeteci, yazar, şair, ressam Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın özel eşyaları, bazı eserleri ve fotoğraflarından oluşturulan bir köşe bulunuyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!