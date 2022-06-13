Deniz Küçükakyüz ile Selçuk Balcı'yı buluşturan şarkı

Avrupa Müzik tarafından dijital müzik platformlarda yayınlanan, sözü ve müziği Deniz Küçükakyüz’e ait olan "Son Liman" adlı şarkının düzenlemesini Onur Can Çelik, mix & mastering’ini ise Volkan Cebeci üstlendi.

Kullanılan enstrümanlara bakıldığında kemençede Selçuk Balcı, gitarlarında Özgür Abbak, basgitarda Erdem Tekinay, davulda ise Neco Engin yer aldı.

Kapak fotoğrafını Umut Genç’in hazırladığı şarkı, Alişan Günay Yıldırım yönetmenliğinde kliplendirildi.