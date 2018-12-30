Deniz Köken kimdir? sorusu 31 Mart yerel seçimlerine kısa bir zaman kala merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti Eyüp Belediye Başkan Adaylığı için Deniz Köken ismini açıkladı. Peki, Deniz Köken kimdir? İşte, Deniz Köken'in hayatı ve kariyerine dair detaylar haberimizde...

DENİZ KÖKEN KİMDİR?

1964 yılında Ordu'da doğdu.

İktisat Fakültesinden mezun olduktan sonra çalışma hayatına 1984–1988 yıllarında İstanbul Üniversitesi'nde memurluk yaparak başladı. 1989–1994 yıllarında Bankacılık sektöründe çeşitli görevlerde bulundu. 1994 Yerel seçimlerinde Eyüp Belediye Başkan yardımcılığı görevinde bulundu.

1994–2004 yılına kadar devam eden on yıllık bu süreçte, Eyüp Sultan için gerçekleştirilen başarılı projelere imza attı. 1994 Yerel seçimlerinde Eyüp ilçesi ve Büyükşehir Meclis Üyesi olan Köken, 1994–1999/1999–2004 yılları arasında iki dönem bu meclislerde Bütçe ve Tarife komisyonlarında üyelik ve başkanlık yaptı.

Bu yıllar arasında Eyüp Spor Kulüp Başkanlığı da yapan Köken, müziğe olan ilgisi sebebiyle Eyüp Musiki Vakfı kurucu üyeliği ve Ordulular Birliği Hizmet Vakfı kurucu üyeliği gibi çeşitli sosyal faaliyetler içinde bulundu.