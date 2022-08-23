Tedavisi 1.5 yıl sürdü! 1 ayda 485 kilometre yol katetti

DHA

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Göynük Mahallesi'nde 1.5 yıl önce sahile vuran bitkin haldeki deniz kaplumbağası, Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) tarafından gözetim altına alındı.

30 YAŞINDA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ DHA'nın haberine göre yapılan incelemede 30 yaşında olduğu tespit edilen deniz kaplumbağasının bağırsağında plastik atık ve gaz belirlendi. Boynunda ve vücudunda yaralar bulunan caretta caretta, tedaviye alındı.

TEDAVİSİ 1.5 YIL SÜRDÜ 1.5 yıl süren tedavinin ardından 'Lara' adı verilen deniz kaplumbağası, üzerine uydu cihazı takılarak denizle buluşturuldu. Uydudan takip edilen 'Lara, 1 ayda 485 kilometre yol katetti.

PLASTİK POŞETLERİ DENİZ ANASI SANIP YİYEBİLORLAR DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, "Plastiğin ve biriken gazın vücuttan atılması için veteriner hekimlerin öncülüğünde ilaç tedavisine başlandı. Düzenli beslenmesi sonucunda 1.5 yıllık tedavinin ardından kaplumbağa iyileşti. Kendi beslenebilir, dalabilir pozisyona geldi. Naylon poşet denize atılabiliyor. 'Ne olacak' diyebiliyoruz. Kaplumbağa plastik poşeti deniz anası sanıp yiyebiliyor ve ölümcül duruma geliyor. Lara getirilmemiş olsaydı, kaplumbağa için plastik poşet kurşun gibi ölümüne neden olacaktı" dedi.