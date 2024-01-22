Deniz kaplumbağaları yapay zekayla takip edilecek

Projeyi, öğrencileri ile birlikte Taşkent Doğapark desteği ile yürüttüklerini aktaran Yeşilada, şöyle devam etti:

"Sahile gelen deniz kaplumbağalarını otomatik tespit edip gönüllülere geribildirim sunmak üzere öncelikle elektronik, bilgisayar ile havacılık ve uzay bilimleri mühendisliklerinden öğrencilerimiz, bir araya gelerek disiplinler arası bir çalışma yaptı. Yapay zeka algoritması için öncelikle 'caretta caretta' fotoğraf ve görüntülerini kullanarak bir veri seti hazırlandı. Bu veri seti ile yapay zekaya deniz kaplumbağalarını tanımayı öğrettik. Ardından havacılık öğrencileriyle birlikte, sahili farklı özelliklerde kameralar ile tarayarak çektiği görüntüleri işleyip otomatize karar verebilen bir İHA geliştirildi. Geliştirilen yapay zekalı sistem, Ada genelindeki belli sahilleri İHA ile tarayıp kaplumbağaların durumuna ilişkin gönüllülere otomatik mesaj gönderebilecek şekilde tasarlandı."