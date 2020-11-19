Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi kuruluş protokolü imzalandı

DEHUKAM'ın kuruluş protokolü, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın katılımıyla AÜ Hukuk Fakültesi Şeref Salonu'nda düzenlenen törende imzalandı.
Ünüvar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin etrafının denizle çevrili olduğunu, Türkiye'nin Marmara Denizi gibi önemli bir iç denize de sahip olduğunu belirterek, denizle içli dışlı olan bir ülkenin bu konularda bigane kalmasının beklenemeyeceğini söyledi.
Merkezin 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında kurulduğunu aktaran Ünüvar, şunları kaydetti:
"İnanıyorum ki DEHUKAM ileride hem bilgi hem tecrübe paylaşımı anlamında değerli bilgiler üretecek ve ülkemizin deniz hukukuyla ilgili konularında çok önemli dokümanlar yayınlayacak. Atılan her adımın bilgiye dayalı olması gerekir ve bu noktada Deniz Hukuku Araştırma Merkezi de o bilgiyi üretecek en önemli merkez olacak. DEHUKAM dünyanın en önde gelen deniz hukuku ile ilgili uğraşan müessesi de olacak."
- Ulusal merkez haline dönüşerek tüzel kişilik kazandı
Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edilen "Türkiye Ulusal Deniz Araştırma Stratejisi (TUDAS) Belgesi" çerçevesinde, Dışişleri Bakanlığının yazılı tavsiyesiyle 2015'te kurulan AÜ Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında yeterlilik onayı alıp ulusal merkez haline dönüşerek tüzel kişilik kazandı.
DEHUKAM yönetim kurulunda Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Adalet Bakan Yardımcısı Birkan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Süleyman Önel, Ankara Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Hakan Karan, Doç. Dr. İsmail Demir, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nil Kula ile avukat Ali Uysal yer aldı.
Merkezin kuruluş protokolünün imzalandığı törenin ardından yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında AÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Karan başkan seçildi.
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