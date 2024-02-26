Deniz Gölü'nün kış turizmine kazandırılması talebi

Yaz ayları bambaşka oluyor, yurt dışında gelenler oluyor. Köyde tarihi kilise olduğu için gelen çok oluyor. Göl köylüler tarafından korunuyor, av sezonu dışında avlanmak yasak, avlayanlara da müsaade etmiyoruz. Kış turizmi için de değerlendirilirse güzel bir yer olabilir" ifadelerini kullandı.