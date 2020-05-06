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CHP'li Tekin Bingöl'ün Meclis'e sunduğu kanun teklifiyle, 6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan için "iade-i itibar" istedi.

Bingöl yaptığı açıklamada, "Bu kanun teklifi ile fiilen ve toplum nezdinde itibarları zaten var olan üç fidanın hukuki olarak da itibarlarının iadesi amaçlanmaktadır. Söz konusu Kanunun yürürlükten kaldırılması ile toplum vicdanında açılan derin tahribat bir nebze olsun giderilecektir” dedi.

KILIÇDAROĞLU DENİZ GEZMİŞ'İ ANDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı idam edilişlerinin yıl dönümünde andı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı idam edilişlerinin yıl dönümünde Karşıyaka Mezarlığındaki mezarlarını ziyaretti. Kılıçdaroğlu, mezarlara karanfil bıraktı.