Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerDünya

Deniz Feneri ve Beşir derneklerinden, Yemen'deki yaklaşık 13 bin aileye kurban eti yardımı

Yemen'de Deniz Feneri ve Beşir derneklerinin sağladığı destekle Kurban Bayramı boyunca yaklaşık 13 bin aileye kurban eti dağıtıldı.

04.08.2020 - 15:40 | Güncelleme: ABONE OL
Deniz Feneri ve Beşir derneklerinden, Yemen'deki yaklaşık 13 bin aileye kurban eti yardımı
AA

Yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Yemen'deki Toplumsal Islah Derneği Başkanı Yahya ed-Debba, vekaletle kurban bağışı programı kapsamında Deniz Feneri Derneğinin 10 bin 248, Beşir Derneğinin de 2 bin 520 fakir ve göçmen Yemenliye kurban eti ulaştırılması için finansal destek sağladığını söyledi.

Türk dernekleri tarafından finanse edilen programın yoksul ve savaş mağduru ailelerin sıkıntılarını büyük ölçüde hafiflettiğini kaydeden Debba, bu yardımların Yemenlileri çok mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

Türk resmi ve sivil toplum kuruluşları Yemen'in farklı bölgelerine düzenledikleri projelerle yardım götürüyor. 6 yıldır süren iç savaşın tahrip ettiği Yemen’de insani dram yaşanıyor. Pek çok hizmetin durduğu ve altyapıların çoğunun tahrip edildiği ülkede, nüfusun yarısından fazlası dış yardımlar ile ayakta durmaya çalışıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
5 Ocak'tan beri haber alınamıyor... Soruşturmada o tez çöktü
5 Ocak'tan beri haber alınamıyor... Soruşturmada o tez çöktü
3 dil biliyor... Bakın artık ne iş yapıyor!
3 dil biliyor... Bakın artık ne iş yapıyor!
Kadınlardan tepki! Murat Övüç'ü kovdular
Kadınlardan tepki! Murat Övüç'ü kovdular
Sadece 30 gün sürmüştü... Olay gönderme: İyi oyuncuymuşsun
Sadece 30 gün sürmüştü... Olay gönderme: İyi oyuncuymuşsun
Malatya Valiliğinden deprem açıklaması:
Malatya Valiliğinden deprem açıklaması:
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne yoğun ilgi devam ediyor - İSTANBUL
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne yoğun ilgi devam ediyor - İSTANBUL
Münih Havalimanı’nda yaşlı kadının eşinin kemiklerini bagajında taşıdığı ortaya çıktı
Münih Havalimanı’nda yaşlı kadının eşinin kemiklerini bagajında taşıdığı ortaya çıktı
Bolu Dağı Tüneli'nden bayramda 621 bin 736 araç geçti - BOLU
Bolu Dağı Tüneli'nden bayramda 621 bin 736 araç geçti - BOLU

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X