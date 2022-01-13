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Deniz Faktoring, eLogo ile her ölçek ve sektörden işletmenin finansmana hızla ve güvenle erişmesine imkan sağlayan bir iş birliğine gitti. Buna göre; Deniz Faktoring’in mobil uygulaması ‘Denize Çek Gönder’in sunduğu işlevler, doğrudan eLogo’nun geliştirmiş olduğu uygulama aracılığıyla, uyumlu Logo ERP çözümleri içerisinde kullanıma açılıyor. Böylece, işletme sahipleri, finansman sorumluları ve muhasebeciler çekleriyle ilgili işlemlerini 7/24, vade beklemeksizin hızlıca yaparak, çeklerinin karşılığı saniyeler içinde görebiliyor.

'KOBİ'LERİN YANINDAYIZ'

Faktoringde dijital başvuru ve işlem sürecini ilk kez başlatan kurum olduklarını belirten Deniz Faktoring Genel Müdürü Murat Kulaksız, iş birliğine ilişkin yaptığı değerlendirmede: “İştiraki olduğumuz DenizBank Finansal Hizmetler Grubu’nun finansal gücü, özellikle de teknoloji ve inovasyon tarafındaki bilgi birikimi, sektörümüzün önünü açan uygulamaları hayata geçirme noktasında en büyük desteğimiz. Bu sayede 2017’de Denize Çek Gönder’ gibi her an müşterinin hizmetinde olan bir ürünü sektörümüze kazandırdık. Faktoring işlemleri ve çek sorgulama sürelerini saniyelere indirdik. Şimdi eLogo iş birliğimiz ile Logo ERP çözümlerini kullanan şirketlerdeki finansman sorumluları ve muhasebecilerimize nakit finansmanı en hızlı sağlayacak hizmetimizi hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu sayede, Logo ERP çözümü kullanıcıları, Denize Çek Gönder uygulamamızda tanımlanmış tüm işlevlerden faydalanabilecek. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimiz için kolay, hızlı ve güvenli işlem kabiliyetimizden taviz vermeksizin, hem KOBİ’lerimiz hem kurumsal ve ticari firmalara yönelik yenilikçi çalışmalarımızı sürdüreceğiz”.

ZAMAN TASARRUFU

eLogo Genel Müdürü Başak Kural ise eLogo olarak 85 binden fazla müşteri ve yaklaşık %20 pazar payı ile lider özel entegratör konumunda olduklarını belirterek, Deniz Faktoring’in dijitalleşmesi sürecinde yürüttükleri iş birliğinden büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Kural; “Geliştirdiğimiz entegrasyon sayesinde uyumlu Logo ERP çözümü kullanıcıları, ERP çözümleri içerisinden Deniz Faktoring’in yenilikçi finansal servisiyle zaman tasarrufu sağlarken, verimliliklerini artırabilecekler. eLogo olarak işletmelerin ihtiyaçlarından çıkarak geliştirdiğimiz birçok yenilikçi servis ve ürünümüz ile e-dönüşüm süreçlerinde destek sağlamaya devam edeceğiz.”