Deniz dibi kirliliğine drone ile takip!

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Temiz bir çevre, ekolojik yaşam, iklim krizinin önüne geçme ve gezegenin korunması adına önemli çalışmalar yürüten Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, bünyesine kazandırdığı su altı drone ile artık denizin dibini de denetleyebilecek.

200 METREYE DALABİLİYOR

Havadan drone ile deniz yüzeyinden tekne ve gemilerle sürdürülen denetim, su altı drone sayesinde denizin dibinden de yürütülecek. 4K çözünürlükte 2 saat boyunca çekim yapabilen drone, yaklaşık 200 metre derinliğe dalabiliyor.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALINDA DA KULLANILACAK REKLAM Drone sayesinde Mersin Limanı'nı ziyaret eden gemilerin denizin dibine bıraktığı kirli atıkların yanı sıra, petrol atıklarının kaynağı bile tespit edilerek gerekli işlemler yapılabilecek. Denizin içinden yapılan denetimler, deniz kirliliği teşebbüsünü de önleyecek. Drone ayrıca, arama kurtarma çalışmalarında da kullanılabilecek. "ÇÖP ÇIKARABİLMA ÖZELLİĞİNE DE SAHİP" Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halisdemir, havadan drone ile sürdürdükleri denetimleri, su altı drone ile daha sıkı hale getirdiklerini belirtti. Havadan denetimlerin yanı sıra, su altında ne olduğunu görebilmek ve dipten denetim gerçekleştirebilmek amacıyla su altı drone aldıklarını ifade eden Halisdemir, "Su altı drone son teknoloji özelliklere sahip. Yaklaşık 200 metre derinliğe dalabilen, 150 metre mesafeye rahatlıkla gidebilen, 8 pervanesi ve ciddi manevra kabiliyeti olan, 90 derece dik mesafede dahi hareket edebilecek bir drone" dedi. Halisdemir, ayrıca drone'nin uç kısmında yer alan robot kolunun da, çöp çıkarabilme özelliğine sahip olduğunu kaydetti.

"ÖZELLİKLE PETROL KİRLİLİĞİ KAYNAĞI" Su altı dronu ile deniz dibinde oluşabilecek her türlü kirliliğin tespit edilebileceğini vurgulayan Halisdemir, "Amacımız; deniz yüzeyinin altında meydana gelebilecek her türlü kirliliği yerinde tespit etmek, teknik personelimize bilgi vermek ve oluşabilecek istenmeyen durumu gidermek. Su altı dronu sayesinde, özellikle petrol kirliliğinin üretildiği kaynağı bulup yetkili makamları uyarabileceğiz" diye konuştu. "ÇOK AMAÇLI KULLANMAK İSTİYORUZ" Su altı drone'yi birçok farklı amaçla kullanılabileceğini sözlerine ekleyen Halisdemir, "Yeri geldiğinde kurtarma faaliyetlerinde kullanırken, yeri geldiğinde deniz canlılarının durumuna bakacağız. Örneğin, attığımız resiflerin durumunu drone ile inceliyoruz. Bu resiflerin devamını yapalım mı, yapmayalım mı, istilacı türler gelmiş mi gelmemiş mi? Bunlara bakmak için çok amaçlı kullanmak istiyoruz" dedi.