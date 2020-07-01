Deniz Bulutsuz kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. Birliktelikleri Serenay Sarıkaya'nın paylaşımı sonrasında ortaya çıkan Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz aşkında büyük kriz yaşandı. Bulutsuz sevgilisi Güven hakkında, "Bir saatten fazla süren ağır fiziksel şiddete maruz kaldım" diyerek şikayetçi olduğunu açıkladı. İşte, detaylar...

DENİZ BULUTSUZ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Deniz Bulutsuz, sosyal medya uzmanıdır. Galatasaray Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim aldı.