Deniz Bulutsuz kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. Birliktelikleri Serenay Sarıkaya'nın paylaşımı sonrasında ortaya çıkan Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz aşkında büyük kriz yaşandı. Bulutsuz sevgilisi Güven hakkında, "Bir saatten fazla süren ağır fiziksel şiddete maruz kaldım" diyerek şikayetçi olduğunu açıklamıştı.

DENİZ BULUTSUZ KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA?

Deniz Bulutsuz, sosyal medya uzmanıdır. Galatasaray Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim aldı. 1992 doğumlu olarak 28 yaşındadır. Bulutsuz, Vogue ve GQ dergilerinin özel projeler ekibinde çalışmıştır.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ozan Güven ve sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz’un aşkı olaylı bitti. İddialara göre 45 yaşındaki tanınmış oyuncu kendisinden 17 yaş küçük olan sevgilisiyle geçtiğimiz hafta sonu kavga etti. Sözlü başlayan tartışma Güven’in genç kadını darp etmesiyle büyüdü. Aldığı darbeler sonucu gözüne kan inen Bulutsuz hastaneye giderek darp raporu magazin camiasında konuşulanlar arasında. Çıkan haberlerin ardından iki tarafında sessizliğini koruyarak açıklama yapmaması akıllarda soru işareti bıraktı.