Geçtiğimiz hafta vizyona geren ve büyük bir beğeni toplayan "7. Koğuştaki Mucize" filminde rol alan güzel oyuncu Deniz Baysal, "Çok farklı özel ve güzel bir proje oldu. Şu ana kadar aldığımız tepkiler de bir hayli olumlu ve çok güzel" açıklamasında bulundu.