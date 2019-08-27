Deniz Baysal: Artık çok az bir zaman kaldı - Magazin haberleri 2019

6 Eylül'de İzmir Çeşme'de Barış Yurtçu ile dünya evine girecek olan Deniz Baysal annesi ve ablası ile birlikte son hazırlıkları yapıyor.

İzmir'e gitmeden önce İstanbul'da ki son alışverişlerini yaptığını söyleyen güzel oyuncu, "Artık çok az bir zaman kaldı. Bugün sağolsun annem ve ablamda yanımdalar. Bu süreçte gerçekten ciddi anlamda bana çok yardımcı oldular. " açıklamasında bulundu.