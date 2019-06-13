CHP Antalya Milletvekili Baykal, 2 yıl sonra canlı yayın programına katıldı. Halk TV’de, Serhan Asker’in konuğu olan Baykal, başta İstanbul seçimleri olmak üzere Ankara siyasetinin sıcak gündemini değerlendirdi.

"İmamoğlu bir proje mi?" sorusuyla ilgili Baykal, “Geçenlerde aynı vatandaş sordu bu soruyu. Evet dedim şaşırdı. Ekrem İmamoğlu bir Cumhuriyet projesidir. Türkiye’nin en ücra köşesindeki en uzak yerleşkesindeki evladını alıp yetiştirip Türkiye’nin önüne dünyanın önüne ihtiyaç olduğunda sunan anlayış Cumhuriyet projesidir. Ekrem İmamoğlu da bir Karadeniz köyünden çıkmış. Güçlükler karşısında yılmamış. Devlet kurumlarında eğitilmiş. Bu anlamda Cumhuriyet'in bir ürünüdür. Arkasında bir Cumhuriyet var. Cumhuriyet aldığı bir çocuğu Nobel Ödülü almaya kadar da götürüyor. İBB Başkanlığına da götürüyor. Başbakanlığa da götürüyor” dedi.