Dosya halen istinaf aşamasında bulunuyor.

Ferdi Yazıcı adlı kişi 11 Nisan 2017'de Baykal'a yönelik bir video çekerek, Facebook hesabından paylaştı. Şikayet üzerine Yazıcı hakkında "hakaret" suçundan Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Yazıcı, yargılama sırasında videoyu "bir anlık sinirle" paylaştığını ifade etti.
Mahkeme, Baykal'ın milletvekili olmasını dikkate alarak Yazıcı'nın "kamu görevlisine alenen hakaret" suçunu işlediğine hükmetti. Sanığın yargılama sırasındaki davranışlarını ve geçmişini dikkate alan mahkeme, takdiri indirimin ardından Yazıcı'yı 354 gün karşılığı 7 bin 80 lira adli para cezasına çarptırdı.
ÖZÜR VİDEOSU
Dosya istinaf incelemesi için Ankara Bölge Adliye Mahkemesine giderken, Yazıcı bir video daha çekerek, Baykal'dan özür diledi.
Facebook ve Instagram'dan paylaştığı videoda Yazıcı, "Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürkümüzün kurmuş olduğu CHP'de Genel Başkanlık; Türkiye Büyük Millet Meclisimizde Başbakan Yardımcılığı, bakanlık ve milletvekili görevlerini layıkıyla yapmış değerli büyüğümüz, değerli siyasetçi Sayın Deniz Baykal'a karşı bir anlık gaflete düşüp, bir yanlışa düşüp hakaret ve tehdit içeren paylaşımlarda bulunduğumdan dolayı kendisinden, ailesinden ve tüm sevenlerinden özür diliyorum ve Türk halkı huzurunda kendisinden özür diliyorum. Bu haksız, yersiz ve gerçek dışı paylaşımlarıma rağmen kendisi insanlık yapıp, bana iyilik yapıp, ailemin ve benim zarar görmemem adına, bu hukuksuz davranıştan aldığım cezayı affederek, benim bu cezadan kurtulmamı sağlamıştır. Kendisine buradan şükran ve minnet duygularımızı sunuyorum. Ellerinden öpüyorum. Bana hakkını helal etmesini istiyorum, huzurunuzda. Kendisine hayırlı, sağlıklı ömürler diliyorum. Türk halkına duyurulur, saygılar ve sevgilerimle." ifadesini kullandı.
BAYKAL'IN AVUKATI ŞİKAYETİ ÇEKTİ
Videoyu yayımlamasının ardından Deniz Baykal'ın avukatı Muzaffer Yılmaz, Ankara Bölge Adliye Mahkemesine iletilmek üzere yerel mahkemeye dilekçe verdi. Dilekçede, Yazıcı'nın Baykal ile uzlaşmak istediğini bildirdiği aktarılarak, "Bu kapsamda sanığın iki ay süreyle sosyal medya hesaplarından bir özür videosu yayımlaması ve müvekkil Sayın Deniz Baykal'la ilgili yaptığı tüm diğer paylaşımları bütün sosyal medya hesaplarından kaldırılması talep edilmiştir." ifadesine yer verdi.
Yazıcı'nın sosyal medya hesaplarından özür videosunu paylaşması nedeniyle şikayetlerinden ve istinaf taleplerinden vazgeçtikleri belirtilen dilekçede, sanığa verilen cezanın düşürülmesi istendi.
Dosya halen istinaf aşamasında bulunuyor.
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