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        Haberler Yaşam Deniz altında sürpriz doğum günü

        Deniz altında sürpriz doğum günü

        Almanya'da yaşayan Gülten Akbaba, tatil için geldiği memleketi Antalya'da, 50'nci doğum gününü deniz altında kutladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 09:28
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        Deniz altında sürpriz doğum günü
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        Almanya'da yaşayan Gülten Akbaba, tatili için geldiği Antalya'da, doğum günü sürpriziyle karşılaştı.

        Kaleiçi Yat Limanı Mermerli Parkı'nda buluşan Akbaba ve arkadaşları, turistik denizaltı ile denizin derinliklerine doğru yolculuğa başladı.

        Davetliler eğlenirken, denizaltının penceresinin önüne gelen 2 dalgıç, Gülten Akbaba için, 'İyi ki doğdun, doğum günün kutlu olsun' yazılı pankartı açtı.

        Pankartı gören Akbaba, heyecanlandığını ve yeni yaşına ilginç bir etkinlikle girmenin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyerek, "Sevdiklerim yanımda, çok mutluyum. Hedefim 80'inci yaşımı yine sevdiklerimle beraber karşılamak. Herkes genç ve güzel kalsın" dedi.

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        #doğum günü
        #Gülten Akbaba
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