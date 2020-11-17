Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Eski manken Deniz Akkaya, önceki akşam bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Akkaya, sportif giyim tarzıyla ve İngilizce "Sinyal alamıyor" yazılı maskesiyle dikkat çekti.

Deniz Akkaya, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı.