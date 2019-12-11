Bu fotoğraf... Tarihe bakınız... Küçük Ayşe'm kucağımda... Henüz 5 günlük Ayşe. Amerika'da yeni rüyalar ülkesindeyiz, ne rüyadayım ama sormayın o ara... Yaşadıklarımı anlatsam... Belki bir gün 'Gerçek kişi ve olaylardan esinlenerek yazılmıştır' diyecek kadar dürüstlükle...