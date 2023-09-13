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        Denis Dragus, Gaziantep FK'da

        Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Belçika ekibi Standard Liege'de forma giyen 24 yaşındaki Rumen forvet Denis Dragus'u kiralık olarak kadrosuna kattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 17:36 Güncelleme: 13.09.2023 - 17:36
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        Denis Dragus, Gaziantep FK'da
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        Transfer çalışmalarına devam eden Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, forvet bölgesine bir takviye daha yaptı. Gaziantep ekibi, son olarak Belçika takımı Standard Liege'de forma giyen 24 yaşındaki Rumen futbolcu Denis Dragus'u kadrosuna kattı. Kırmızı-siyahlılar, kariyerinde 139 resmi maça çıkarak 28 gol, 8 asistlik performans gösteren Dragus ile 1 yıl kiralık sözleşmesi imzaladı.

        Gaziantep FK'dan transfer ile ilgili açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Belçika Ligi takımlarından Standard Liege forması giyen Denis Dragus’un geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Yönetim Kurulu Üyemiz Seçil Kömürcü, İdris Kalkan ve Mustafa Kara’nın katılımıyla düzenlenen imza töreninde, Denis Dragus kendisini sezon sonuna kadar kulübümüze bağlayacak olan sözleşmeye imza attı. Denis Dragus’a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

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