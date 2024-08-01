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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Denis Draguş: Büyük bir takımdayız ve rekabet normal - Futbol Haberleri

        Denis Draguş: Büyük bir takımdayız ve rekabet normal

        Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü atan Denis Draguş, Ruzomberok maçının ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2024 - 23:21 Güncelleme: 01.08.2024 - 23:21
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        "Büyük bir takımdayız, rekabet normal"
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        Trabzonspor'da tek golün sahibi Denis Draguş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş karşılaşmasında Ruzomberok'u 1-0 yenerek tur atladıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.

        "KALİTELİ BİR OYUNCU GRUBUMUZ VE HARİKA BİR TARAFTARIMIZ VAR"

        Denis Draguş yaptığı açıklamada, "Öncelikle beni en çok mutlu eden, turu geçmek. Tura katkıda bulunabilmek de beni mutlu ediyor. Bir adım attık ama uzun bir yolculuk bizi bekliyor. Maç maç değerlendirmeliyiz. Kaliteli bir oyuncu grubumuz var, harika taraftarımız var. Onlarla birlikte daha iyisini yapabileceğimizden eminim. Üzerine koyarak devam edeceğiz. Aramıza yeni katılan oyuncular var. Bu grup zaman geçtikçe birbirini daha iyi tanıyacak ve daha iyi bir oyun ortaya koyacak ve başarılı bir sezon geçirecektir." dedi.

        "BÜYÜK BİR TAKIMDA OLDUĞUMUZ İÇİN REKABET NORMAL"

        Başarılı oyuncu ayrıca, "Büyük bir takımdayız ve rekabet normal bir durum. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bu tür durumlarda en karlı çıkan takımdır." ifadelerini kullandı.

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