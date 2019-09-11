11 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 4'üncü hafta deplasmanda karşılaşacakları Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Boşnak oyuncu Deni Milosevic, "3 tane zorlu maç oynadık. Bu maçlarda iyi performanslar sergilediğimizi düşünüyorum. Sadece gol yollarında biraz şanssızlıklar yaşadık diyebiliriz. Çalışmaya devam ediyoruz, devam da edeceğiz. Denizlispor´a karşı sezonun ilk galibiyetini alacağımızı umuyorum" dedi.
"ZOR BİR MAÇ OLACAK"
Denizlispor maçının zor olacağına dikkat çeken Milosevic, "Denizlispor maçının tabiki de zorlu bir maç olacağını biliyoruz. Ancak bizim de çok kaliteli bir ekibimiz var. Galibiyeti alacak o yeteneğimiz ve potansiyelimiz var. Bütün hazırlıklarımızı kazanmak için yapıyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Hem taraftarlarımızın güvenini kazanacağımıza hem de sezonun geri kalanı öncesinde onları mutlu edeceğimize inanıyorum" diye konuştu.
"ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN KAZANMASIDIR"
Önemli olan kendi performansı değil, takımın performansı olduğunu söyleyen Milosevic, "Kişisel performanstan bahsetmek istemiyorum. Önemli olan her zaman takımın kazanmasıdır ve ne yaptığıdır. Bunun için takımım, taraftarlar ve kulübüm adına sahada elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Bunu yapmak zorundayım. Ama önemli olan kendi performansımdan önce her zaman takımımın kazanması" şeklinde görüş belirtti.
HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Süper Lig'in 4'üncü hafta maçında deplasmanda Yukatel Denizlispor´a konuk olacak yeşil beyazlılar günü akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla değerlendirdi. Kayacık Tesisleri´nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde oyuncular salonda iki grup halinde core ısınma ve ağırlık çalışması yaptı. Antrenmanın saha bölümü çabukluk hareketleri ile başlarken, 7´ye 4 oyun ve pas çalışması ile devam etti. Antrenman çift kale maç ile sona erdi. Antrenmana milli takımlardan dönen Deni Milosevic, Riad Bajic ve Erdon Daci de katıldı. Önceki gün yapılan antrenmanda sakatlanan ve tedavisine başlanılan Ali Çamdalı ile Paolo Hurtado ise takımdan ayrı çalıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!