Dengin Ceyhan'dan 10 Kasım'a özel konser

Ünlü piyanist Dengin Ceyhan’ın konserleri hızla devam ediyor. Ceyhan, 10 Kasım Perşembe günü Moda Sahnesi'nde gerçekleşecek konserinde Mozart, Handel, Chopin, Rachmaninoff, Tchaikovsky , Rodrigo, Fazıl Say’dan Rammstein ve Pentagram’a birçok özel parçayı bu gecede seslendirecek.

Yaklaşık iki saat sürecek perfomans saat 20.30’da başlayacak.