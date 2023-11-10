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        Haberler Müzik Dengin Ceyhan: Çok etkilendim - Magazin haberleri

        Dengin Ceyhan: Çok etkilendim

        Dengin Ceyhan, "Piyano'nun Kadınları" adlı albümünü müzikseverlerle buluşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2023 - 14:52 Güncelleme: 10.11.2023 - 14:52
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        "Çok etkilendim"
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        Dengin Ceyhan'ın, “Piyano’nun Kadınları” albümü klasik müziğin kadın bestecilerinin eserlerinden oluşan bir repertuvarı dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

        Clara Schumann , Fanny Mendelssohn, Agathe Backer Grondahl, Melanie Chasselon, Lili Boulanger, Cecile Chaminade, Maria Szymanowska, Maria Theresia von Paradis, Mel Bonis, Louise Farrenc, Dora Pejacevic, Teresa Carreno, Elif Ebru Sakar eserlerinin bulunduğu albümün kayıtları, Babajim stüdyosunda gerçekleştirildi.

        "ÇOK ETKİLENDİM"

        Dengin Ceyhan, bu albümü yapmasındaki amacı, "Dünyaca ünlü besteciler kimler?' diye düşündüğümüzde aklımıza ilk gelenler Mozart, Chopin, Beethoven oluyor. Aslında dünyada çok önemli kadın bestecilerimizde var bu isimler erkek egemen dünyasında yeterince adına duyuramamış isimler. Bu bestecilerin çoğunun hikayesi babaları ve eşleri tarafından duyulmasına engel olmuş olması. Çok ilginç hikayelerini okudum çok etkilendim. Ben bir erkek olarak kadınların da bu alanda çok başarılı işlere imza attığına inanıyorum. Bu sebeple bu güzel eserleri albümüme taşımaktan onur duyuyorum" olarak belirtti.

        Dengin Ceyhan'dan "Piyano’nun Kadınları"
        Dengin Ceyhan'dan "Piyano’nun Kadınları"
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        #Dengin Ceyhan

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