Dengesini kaybedip yan binanın çatısına düştü!

DHA

Olay, saat 10.30 sıralarında 6 katlı binanın çatı katında yaşandı. İddiaya göre çatı katına çıkan 91 yaşındaki Şahzade Tan, dengesini kaybederek bitişikte bulunan 5 katlı binanın çatısına düştü.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaşlı adamı kurtarmak için çalışma başlattı.

İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla sağlık ekiplerini çatıya çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinde yaralandığı belirlenen yaşlı adam sedyeye alındı. Yoğun süren çalışmaların ardından yaşlı adam düştüğü çatıdan kurtarılarak Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.