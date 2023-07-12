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        Edirne'de dengesini kaybeden avukat 5'inci kattan düştü!

        Edirne'de bir iş merkezinde feci bir kaza meydana geldi. Olayda iddiaya göre Ünal Eral adlı avukat 5'inci katta pencereyi kapatmaya çalışırken dengesini kaybederek beton zemine düştü. Eral hayatını kaybederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2023 - 10:48
        Dengesini kaybeden avukat 5'inci kattan düştü!
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        Edirne'de bir iş merkezinin 5'inci kat penceresinden düşen avukat Ünal Eral (55), hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 03.00 sıralarında Abdurrahman Mahallesi Şehit Emniyet Müdürü Ertan Nezihi Turhan Caddesi'ndeki iş merkezinde meydana geldi.

        Edirne Barosu'na kayıtlı avukat Ünal Eral, iddiaya göre, ev olarak da kullandığı 5'inci kattaki ofisinin mutfak penceresini açmak istedi.

        Bu sırada dengesini kaybeden Eral, beton zemine düştü. İhbarla gelen ekipler, Eral'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        #haberler
        #edirne
        #Ünal Eral
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