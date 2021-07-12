Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde eğitim gören ikiz kardeşler "yapay su üretebilen mekanizma" tasarladı

Kozmos takımını oluşturan 11. sınıf öğrencilerinden ikiz kardeşler, eğitmenleri Mert Hızmalı'nın koordinatörlüğünde "Gizli Yaşam" adlı projeyle TEKNOFEST 2021'e katılmaya hazırlanıyor.Teknoloji atölyesinde yapay su üretebilen bir mekanizma tasarlayan ikiz kardeşler, dünyada etkisi giderek artan kuraklığa ve su sorununa bir çözüm önerisi getirmek istiyor.Dilem Erkan, AA muhabirine, kuraklık sorununa çözüm olabilecek bir tasarım yaptıklarını söyledi.Erkan, "Günden güne artan dünya nüfusunun yanı sıra meteorolojik kuraklığın etkileri daha fazla artıyor. Oysa ki canlı yaşamın ve ekolojik dengenin sürdürülebilirliği için ihtiyacımız olan tek şey su. Biz de bu problemin çözümü olarak hava kütlesinin yoğunlaştırılmasıyla yapay su elde edebilen bir mekanizma tasarladık." dedi.
Dilge Erkan ise TEKNOFEST 2021 için yaratıcı bir proje hazırladıklarını dile getirdi.Tasarımları hakkında bilgi veren Erkan, şunları kaydetti:
"Mekanizmanın sağında ve solunda iki motor bulunuyor. Kompresör motoruyla deponun içini soğutmaya çalışıyoruz. Bir diğer motorda deponun içerisindeki hava sirkülasyonunun devamlığını sağlamakta bize yardımcı oluyor. Mekanizmaya monte ettiğimiz termometrede ölçümlerimizi sorunsuz ve ayrıntılı bir şekilde yapmamıza yardımcı oluyor. 'Gizli yaşam' projesi yerli ve milli üretim olarak hayata geçirilebildiği takdirde uluslararası bir ürün haline gelebilir. Umarız başarılı olabiliriz."Eğitmen Mert Hızmalı da öğrencilerin bilinçsizle tüketilen suyun geri kazanılması ve kuraklığa bir çözüm oluşturmak adına proje hazırladıklarını ifade etti.
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