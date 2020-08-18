Deneme amaçlı yaban mersini üretimi başarılı oldu - BİLECİK

Pazaryeri ilçesine bağlı Sarnıç köyünde yaşayan Yılmaz ve yeğeni Özbe, bölgede ilk kez yaban mersini deneme üretimi için çalışma başlattı.Yılmaz ile Özbe, 8 dekar alanda toprakla buluşturdukları 2 bin 500 fidanın iki yıl boyunca özenle bakımını yapıp çalışmalarının ilk meyvelerini topladı.Ferruh Yılmaz, AA muhabirine, köyündeki topraklarda katma değeri yüksek ürünler yetiştirmek istediğini ve bu fikri yeğeni ile paylaştığını söyledi.Heyecan ve hevesle fidan edindiklerini anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:"Burada genellikle hayvancılık yapılıyor ve yonca ile arpa ekiliyor. Başka herhangi bir iş yapılamıyor. Ürünler kırağıdan çok etkileniyordu. Böyle bir arayış sonunda yaban mersini ürünü ile tanıştık, kırağıdan çok fazla etkilenmediğini öğrendik. Daha sonra uygulamaya geçtik. Yeğenim bakımı konusunda çok emek sarf etti. Bu ürün tavsiye edebileceğimiz bir ürün, katma değeri yüksek bir bitki. Çok emek istiyor ama 2-3 yıl sonra tüm emeklerinizin karşılığını size geri veriyor."Yaban mersininde öncelikle getirisine değil, yetişip yetişmeyeceğine bakmak gerektiğini dile getiren Yılmaz, "Alternatif ürün bakımından Pazaryeri için çok uygun ve dünya çapında alıcısı bulunan katma değeri yüksek bir ürün." dedi.- "Ürün bu coğrafyayı sevdi"Gökhan Özbe de cesaretle yola çıktıklarını ve hedefe ulaştıklarını belirtti.Özbe, "Fidanlarımız bugün için 2 yaşında, saksılarda ise 2 bin fidan daha yetiştiriyoruz, onları yeni getirdik. 2 yıl sonra onları da tarlaya dikeceğiz. Bu işi yükseltmeye çalışıyoruz. Herkesin imkan dahilinde yapmasını tavsiye ediyoruz çünkü bu ürün bu coğrafyayı ve iklimi sevdi." diye konuştu.İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş ise iki çiftçinin kendi imkanlarıyla kurdukları bahçede yaban mersini denemesinde başarı sağlamalarının sevindirici olduğunu ifade etti.Yoldaş, ilçede yaban mersini üretimini artırmayı planladıklarını sözlerine ekledi.
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