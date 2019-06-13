Antalya’nın Demre İlçesi Belediye Başkanı olan Okan Kocakaya, örneğine az rastlanır bir talepte bulunarak belediyeye ait iki hizmet aracının satılarak vatandaşın hizmetine sunulması için toplu taşıma aracı alınmasını talep etti. Bu talebini yazılı olarak Belediye Meclis Başkanlığı’na sunan Kocakaya’nın bu talebi geçtiğimiz Salı günü kabul edildi. Araçların değerlerinin belirlenmesi için ekspertiz çalışması yapıldı. Kısa süre içinde araçlar ihale ile satışa sunulacak.

TOPLU TAŞIMA ARACI ALINACAK

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, Belediye Başkanı Okan Kocakaya, belediyeye ait 2 hizmet aracının toplu taşıma aracı alınması ve vatandaşın kullanımına sunulması için satışa çıkaracaklarını söyledi. Demre’de bu zamana kadar böyle bir uygulama ve hizmetin yapılmadığını belirten Kocakaya, makam araçlarının birkaç kişiye hizmet etmesi yerine vatandaşa hizmet etmesini istiyoruz. Bu talep meclisten geçti. Bugün ekspertiz süreci tamamlandı. Talimat verdim. İhale süreci var. En kısa zamanda araçlar ihaleye çıkarılacak. Ne kadar hızlı yaparsak o kadar iyi. Demre Belediyesi’nin bir minibüsü var. O da çalışanları ve sporcuları taşıyor. Bu yeterli değil.

GELİR AMACIMIZ YOK

İki aracın satışından sonra 20-25 kişilik 2-3 tane araç alınabilir. Bu araçlarla bir güzergah belirlenerek en yoğun talep olan bölgeler seçilecek. Burada hastane, belediye, adliye gibi kamu kurumları ile deniz kenarları üzerinde bir hat oluşturulacak. Vatandaşlar bu hat üzerinden toplu taşıma araçlarını kullanarak gidebilecekler. Bunu yaparken gelir amacımız yok. Yapabilirsek ücretsiz yapmayı düşünüyoruz. Ancak belediyeye de yük getirmesini istemiyoruz. Olmaz ise maliyetine vatandaşları taşıyacağız” dedi.